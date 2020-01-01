محيسن: قتل الاحتلال للشهيد الخواجا بدم بارد جريمة بشعة

رام الله / سما /

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، الشهيد سفيان الخواجا بدم بارد جريمة بشعة، وشكلا من أشكال الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الزمن، مبررا جريمته بروايات كاذبة للتهرب من المسؤولية.

وأكد محيسن أن قيادات دولة الاحتلال لا تجيد إلا لغة القتل، وأياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء.

وشدد محيسن على أن هذه الجرائم تستوجب من المنظومة الدولية والحقوقية والإنسانية كسر حالة الصمت، ووضع حد لتغول الاحتلال على الدم الفلسطيني.