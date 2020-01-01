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غدا.. الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية ردا على عدم اتخاذ التدابير لمواجهة كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا.. الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية ردا على عدم اتخاذ التدابير لمواجهة كورونا


رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسرى سيشرعون غدا الثلاثاء بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، تتمثل في إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات ردا على عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أن هذه الخطوات تأتي استنكارا ورفضا لإقدام إدارة المعتقلات الإسرائيلية وشركة "ددش"، على سحب أكثر من 140 صنفا من احتياجاتهم الأساسية والغذائية والمنظفات من "الكانتينا"، كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظفات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجه فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.

وبينت أن إدارة السجون أبلغت الأسرى نهاية الشهر الماضي أنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية تجاههم كأن لا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفاً من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمس إلى أربع للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تُستخدم للطبخ، ويعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلونٍ واحد.

وشدت الهيئة على أن إدارة السجون تحاول استغلال الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس (كورونا)، والإمعان في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى، وبدلاً من أن تزود الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى من الإجراءات الوقائية، تواصل إجراءاتها التنكيلية وتضيق الخناق عليهم.

#هيئة الاسرى #كورونا #خطوات تصعيدية #اسرى #سجون الاحتلال

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