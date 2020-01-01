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تنويه من سفارتنا بالقاهرة حول آلية العمل خلال الفترة الراهنة

الإثنين 23 مارس 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه من سفارتنا بالقاهرة حول آلية العمل خلال الفترة الراهنة


القاهرة /سما/

عقدت سفارة فلسطين في القاهرة اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الاثنين، بمقر السفارة لمناقشة حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس "كورونا"، برئاسة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، ورؤساء الأقسام بالسفارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل وسُبل التواصل مع الجالية والطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر ومتابعة شؤونهم على مدار الساعة، وحرصاً على سلامة المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية، والتزاماً بالإجراءات الصادرة عن وزارتي الخارجية والصحة في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية.

وأكدت السفارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُعلنة من قِبل جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، وخاصةً التزام المنازل واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى.

وطالبت بإبلاغها في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس "كورونا" على أي من المواطنين.

ولفتت إلى أنه وبخصوص مناشدات بعض الطلبة وذويهم الراغبين بالمغادرة إلى الوطن، فإن حركة الطيران غير متاحة، وتهيب بالطلاب الالتزام التام بأماكن تواجدهم واتخاذ أقصى تدابير الحماية.

وقررت تقليص ساعات الدوام للعاملين بالسفارة إلى أربع ساعات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

كما تقرر إغلاق صالة استقبال الجمهور بالسفارة واستلام معاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة الممكنة، والاعتذار عن استقبال الزّوار والضيوف داخل مقر السفارة.

#السفارة الفلسطينية #القاهرة #كورونا #فلسطين

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