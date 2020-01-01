"الاقتصاد بغزة: سنتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المحتكرين

غزة / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الإثنين، إن هناك إجراءات قانونية مشددة ستتخذ بحق جميع التجار المحتكرين تصل لحد الاعتقال والتوقيف.

وأوضح أبو موسى، خلال حديثه لقناة "الكوفية" أن هناك اجتماع يجرى مع التجار الأساسيين في وزارة الاقتصاد لاتخاذ إجراءات معينة، مؤكداً أنه لن يكون هناك مجاملة لأي أحد من التجار.

وأشار إلى أن وزارته تتابع حالة السوق وأسعار الخضراوات، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة بغزة.

وبين أن هذه اللجنة نتج عهنا قراراً بوقف تصدير الخضروات وهذا الأمر سينعكس على الأسواق، مضيفاً: "لن نقف عند وقف التصدير وسنتابع الأسعار والمخالفين سيكون لهم معاقبة بالغرامة والاعتقال".

ونوه إلى أن هناك بعض العقوبات التي ستكون بالغرامة، ولكن اليوم سنقوم بتحويل المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتابع: "نحن على استعداد تام وعلى مدار الساعة لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين والعمل على متابعتها"، داعياً الجميع لعدم التستر على أي تاجر يحاول الاحتكار ورفع الأسعار.

وطالب أبو موسى، جميع التجار بأن يقفوا مع أبناء شعبهم في هذه الظروف العصيبة