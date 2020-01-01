  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تعلن إصدار بطاقة خاصة للعمل بحالة الطوارئ

الإثنين 23 مارس 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تعلن إصدار بطاقة خاصة للعمل بحالة الطوارئ


رام الله / سما /

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، عن اصدار بطاقة خاصة بحالة الطوارئ المعمول بها في فلسطين بهدف تسهيل عمل الصحفيين خلال المرحلة الحالية.

وأكدت، أن المطلوب من الصحفيين، بطاقة حالية أو سابقة لنقابة الصحفيين، إضافة لكتاب من المؤسسة الإعلامية للزملاء المطلوب منهم التغطية، خلال حالة الطوارئ.

وأضافت النقابة، أنه تمنح البطاقة لكافة الصحفيين العاملين بالمحافظات الجنوبية، ومدة سريان البطاقة خلال فترة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس.

وأشارت إلى أنه للحصول على البطاقة، يجب التواصل مع نقابة الصحفيين من خلال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين 0595900369، ولؤي الغول، مدير النقابة، بغزة 0599738887.

#نقابة الصحفيين #طوارئ #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

غزة : مقتل فتاة بعيار ناري

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي

يديعوت : فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه

الصحة بغزة تتخذ قرارات مهمة حول مواجهة فيروس كورونا

شهادة صادمة من طبيب: لا تستخفوا بكورونا.. كانوا يموتون وكنا عاجزين.. أتمنى نسيان وجوههم!

حكومة الاحتلال تقرر تحويل مبلغ 120 مليون شيكل من أموال الضرائب المحجوزة لصالح السلطة

الأخبار الرئيسية

فيروس كورونا عربياً: زيادة في عدد الإصابات وإغلاق شرايين الحياة!

20200323123204

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما.. والجيش يستعد لعملية "الصندوق الخفيف"

الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

20200323101716

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا