"الأونروا" توضح طبيعة عمل عياداتها في غزة

غزة / سما /

قررت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تعليق الخدمات الخاصة بالأسنان في عياداتها، إلا للحالات الطارئة، في ظل الظروف الطارئة وحرصًا منها على سلامة اللاجئين.

ويبدأ قرار التعليق من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس، كما سيتم تعليق خدمات العلاج الطبيعي في جميع عيادات الأونروا حتى إشعار آخر 2020.

وطالبت في بيان صحفي، بعدم التوجه لعيادات الوكالة إلا للحالات الطارئة فقط حفاظاً منا على صحتكم وصحة عائلاتكم، ويمكنكم التواصل للاستشارات الطبية الطارئة من خلال الخط المجاني الذي سوف يتوفر قريبا.

وأكدت استمرار خدمة التطعيم وذلك لوقاية أطفالكم من الأمراض المعدية علماً بأن خدمة متابعة التطور والنمو وضعف الدم ستعلق في الظروف الحالية.

وأضافت:" سوف تقتصر خدمة رعاية الحمل على متابعة حالات الحمل الخطر فقط، وخدمات مرضى الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على استلام العلاج فقط كما ويمكن ارسال أحد أفراد الأسرة لاستلام العلاج بدلا من حضوركم وذلك للحفاظ على سلامتكم. يمكن التواصل للاستشارات الطبية الطارئة من خلال الخط المجاني الذي سوف يتوفر قريبا".