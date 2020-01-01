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" هنية " يقدم دعماً مالياً للبدء في انشاء المرحلة الأولى لملعب جباليا

الإثنين 23 مارس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
" هنية " يقدم دعماً مالياً للبدء في انشاء المرحلة الأولى لملعب جباليا


غزة / سما /

أجريت صباح اليوم مراسم توقيع عقود تخصيص الأرض وبناء السور لملعب جباليا والذي يخدم أندية" شباب جباليا , خدمات جباليا , اتحاد جباليا " , وذلك بمقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمجمع فلسطين الرياضي , بحضور أ .عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام " , أ . عز الدين الدحنون رئيس بلدية بيت لاهيا ,  أ . سعيد أبو سلطان عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم , ورؤساء الأندية الثلاث ¸اضافةً للمدراء العامون والمدراء بالمجلس الأعلى ,وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروع .

وقال " هنية " بأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ساهم بمبلغ مالي من أجل البدء في انشاء المرحلة الأولى للملعب , ايماناً منه بأهمية وجود ملعب لأندية مخيم جباليا , والتي عانت خلال السنوات الماضية من صعوبة اقامة التدريبات الخاصة بأنديتها .

وقدم هنية الشكر لبلدية بيت لاهيا ممثلة برئيس البلدية أ . عز الدين الدحنون , والذين استجابوا لمقترح المجلس بتخصيص قطعة أرض خاصة بأندية مخيم جباليا , تأكيداً منهم على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في خدمة شبابنا ورياضتنا الفلسطينية .

وقدم هنية مبلغاً مالياً للبدء في المرحلة الأولى من انشاء الملعب , حيث ستبدأ الشركة المنفذة  في بناء السور الخاص بالملعب وبعض المرفقات الخاصة بالتدريبات .

من جهته قال " الدحنون " بأن قرار التخصيص جاء لخدمة منطقة مهمة في محافظة الشمال , والتي تعاني من ندرة الأراضي  حيث يفتقر مخيم جباليا لوجود أرض مناسبة لإقامة ملعب رياضي لأندية المخيم .

واضاف الدحنون بأن بلدية بيت لاهيا أخذت قرارها من منطق المسئولية الاجتماعية تجاه أهلنا في شمال غزة , مؤكداً على الأهمية التي توليها البلدية للرياضة من خلال تعاونها مع المؤسسات الحكومية والأهلية الرياضية .

وأثني الدحنون على الدور الكبير الذي لعبه " هنية " من خلال تقديم الدعم المالي للبدء في مشروع ملعب جباليا , اضافة لدوره الكبير في تطوير ملعب بيت لاهيا من خلال جلب التمويل لتعشيب الملعب وبناء المدرجات الخاصة به .

#عبد السلام هنية #ملعب #رياضة

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