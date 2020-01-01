"الدفاع المدني" يواصل عمليات التعقيم في قلقيلية

قلقيلية / سما /

واصلت طواقم الدفاع المدني تعقيم مرافق هامة في مدينة قلقيلية، وقامت طواقم الدفاع المدني، اليوم الإثنين، بعملية تعقيم واسعة في المدينة، شملت مبنى مديرية الإمداد والتجهيز، وشارع نابلس، وشارع الحديقة، وشارع السبع، وشارع جلجوليا، وشارع الواد، وشارع 22، وشارع كفر سابا، وشارع المقبرة، وشارع البلدية، والشارع الغربي.

إلى ذلك، التزم المواطنون في قلقيلية بنظام الحجر المنزلي، وخلت الشوارع من المارة، وتحركت المركبات التي تمتلك تصريحاً لغاية التحرك، وفتحت الصيدليات والمخابر ومحلات المواد التموينية.