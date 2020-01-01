  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الدفاع المدني" يواصل عمليات التعقيم في قلقيلية

الإثنين 23 مارس 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدفاع المدني" يواصل عمليات التعقيم في قلقيلية


قلقيلية / سما /

واصلت طواقم الدفاع المدني تعقيم مرافق هامة في مدينة قلقيلية، وقامت طواقم الدفاع المدني، اليوم الإثنين، بعملية تعقيم واسعة في المدينة، شملت مبنى مديرية الإمداد والتجهيز، وشارع نابلس، وشارع الحديقة، وشارع السبع، وشارع جلجوليا، وشارع الواد، وشارع 22، وشارع كفر سابا، وشارع المقبرة، وشارع البلدية، والشارع الغربي.

إلى ذلك، التزم المواطنون في قلقيلية بنظام الحجر المنزلي، وخلت الشوارع من المارة، وتحركت المركبات التي تمتلك تصريحاً لغاية التحرك، وفتحت الصيدليات والمخابر ومحلات المواد التموينية.

#الدفاع المدني #تعقيم #كورونا #قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: جدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

غزة : مقتل فتاة بعيار ناري

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي

يديعوت : فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه

الصحة بغزة تتخذ قرارات مهمة حول مواجهة فيروس كورونا

شهادة صادمة من طبيب: لا تستخفوا بكورونا.. كانوا يموتون وكنا عاجزين.. أتمنى نسيان وجوههم!

الأخبار الرئيسية

فيروس كورونا عربياً: زيادة في عدد الإصابات وإغلاق شرايين الحياة!

20200323123204

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما.. والجيش يستعد لعملية "الصندوق الخفيف"

الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

20200323101716

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا