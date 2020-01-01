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"العليا الإسرائيلية" تُمهل إدلشتاين حتى الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للكنيست

الإثنين 23 مارس 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا الإسرائيلية" تُمهل إدلشتاين حتى الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للكنيست


القدس المحتلة / سما /

 أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بولي إدلشتاين، رئيس الكنيست الإسرائيلي، حتى يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيست، فيما يدرس إدلشتاين الرد على المحكمة واستئناف القرار مؤقتًا.

وجاء ذلك القرار رداً على التماسٍ قُدم من جهات مختلفة لإلزام إدلشتاين بانتخاب رئيس جديد بدلًا منه، وكذلك العمل على دعوة الهيئة العامة للكنيست للاجتماع وتشكيل لجان مختصة.

وستعقد جلسة عامة للكنيست اليوم، وسط مقاطعة من الكتلة اليمينية التي اعتبرت ما يجري بمثابة إفشال لمفاوضات تشكيل حكومة الوحدة، وجر إسرائيل لانتخابات رابعة.

ويعتبر قرار المحكمة بمثابة ضربة لليكود والكتلة اليمنية التي كانت تسعى بقوة لمنع استبدال إدلشتاين الذي يعد من قادة الليكود.

ويسعى حزب أزرق - أبيض، لتتويج أحد أعضائه ليكون رئيسًا للكنيست الجديد، فيما كان يربط الليكود ذلك بتشكيل حكومة مستقرة للسماح بهذه الخطوة.

و"تحت غطاء الوباء .. يحدث انقلاب" تظاهر 1500 إسرائيلي أمام الكنيست قبل جلسته العامة التي تقاطعها كتلة اليمين، مرددين شعارات تتهم نتنياهو وإدلشتاين باختطاف الديمقراطية الإسرائيلية ومطالبين باستقالة نتنياهو.

#بولي إدلشتاين #العليا الاسرائيلية #الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #كورونا #الاحزاب اليمينية

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