الشرطة تقبض على 16 مواطناً برام الله لعدم التزامهم بالتعليمات

رام الله / سما /

قبضت الشرطة، اليوم، على 16 شخصاً لخروجهم من المنازل بدون اي مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إنه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على 16 شخصاً أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنازل بدون أيّ مبرر ومخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المتخصة.

وتم التحفظ على الأشخاص من أجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.

وأكدت الشرطة أنها بالتعاون مع الأجهزة الامنية تعمل على تنفيذ قرار قانون الطوارئ بمنع التنقل والحركة للمواطنين من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم ومنعاً من انتشار فيروس كورونا.