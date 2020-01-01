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الشرطة تقبض على 16 مواطناً برام الله لعدم التزامهم بالتعليمات

الإثنين 23 مارس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 16 مواطناً برام الله لعدم التزامهم بالتعليمات


رام الله / سما /

قبضت الشرطة، اليوم، على 16 شخصاً لخروجهم من المنازل بدون اي مبرر ولعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إنه خلال قيام دوريات الشرطة العاملة بجولات لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة تنفيذاً لقانون الطوارئ بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من منازلهم قبضت على 16 شخصاً أثناء تواجدهم في الشارع وخروجهم من المنازل بدون أيّ مبرر ومخالفين التعليمات الصادرة من الجهات المتخصة.

وتم التحفظ على الأشخاص من أجل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم حسب قانون الطوارئ.

وأكدت الشرطة أنها بالتعاون مع الأجهزة الامنية تعمل على تنفيذ قرار قانون الطوارئ بمنع التنقل والحركة للمواطنين من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم ومنعاً من انتشار فيروس كورونا.

#الشرطة #رام الله #كورونا

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