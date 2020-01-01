محافظ طولكرم يتفقد حواجز الأمن المنصوبة على مداخل المدينة

طولكرم / سما /

تفقد محافظ طولكرم عصام أبو بكر حواجز المؤسسة الأمنية على مداخل المحافظة، تنفيذاً لمرسوم الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء أمس الأحد، لمنع تفشي فيروس كوفيد 19 - "كورونا" حيز التنفيذ.

وشارك في تفقد الحواجز قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد (أبو الصامد) ولجنة الطوارئ المصغرة والجهات المختصة ذات العلاقة.

وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي جاءت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وتنفيذاً لما أعلنه رئيس الوزراء د. محمد إشتيه، والتي من شأنها أن تحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى التجاوب الكبير من المواطنين والالتزام الكامل، مع التسهيل للحالات الخاصة والإنسانية، ووصول المواد التموينية، واحتياجات المواطنين، علماً أنها متوفرة في الأسواق.

وقال ابو بكر ان لجنة الطوارئ المصغرة في حالة انعقاد دائم، ومتابعة لجميع القضايا على مستوى المحافظة، سواء من خلال الجولات الميدانية على حواجز الأجهزة الأمنية، وانتشار الأجهزة الأمنية المتواجدة لحماية أهلنا وأبناء شعبنا، مع التأكيد على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي، والالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع تفشي هذا الفيروس الخطير

كما تفقد المحافظ مركز الحجر الصحي الذي انشأ في بلدة عتل شكال طولكرم واطلع على جاهزيته لاستقبال أي إصابات محتملة.