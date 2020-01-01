"الاقتصاد" تُغلق مصنع معقمات في بير نبالا لمخالفته المواصفات ومحلاً رفعَ الأسعار بنابلس

رام الله / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بمشاركة الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، مصنعاً لإنتاج المعقمات في منطقة بيرنبالا غير مطابق للمواصفات والمقاييس وفقاً لنتائج العينات التي رسبت في الفحص المخبري، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة المستهلك وسلامته.

وبيّن مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أنه "جارٍ العمل على سحب المنتج من السوق، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف، ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الاقتصاد باتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لضبط السوق الفلسطيني وتنظيمه".

وفي محافظة نابلس، أغلقت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والامن الوقائي محلاً تجارياً لرفعه سعر سلعة البيض المحدد في قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الاساسية.

وبين مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي أن تاجرين قاما ببيع كرتونة البيض بسعر 25 شيقلاً، متجاوزَين بذلك السقف السعري المعلن، وتم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني نشرت قائمة السقف السعري الاسترشادي لسبعـة أصناف، من ضمنها بيض المائدة الذي حدد سعره بـ 17 شيقلاً لوزن 1,9 كغم، و18 شيقلاً لوزن 2,2 كغم.