  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من رياح تصل حد العاصفة

الإثنين 23 مارس 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من رياح تصل حد العاصفة


القاهرة / وكالات /

ناشدت الإدارة العامة للمرور في مصر، المواطنين بالالتزام بمجموعة من الإرشادات أثناء قيادة السيارات، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل حد العاصفة.

وقالت مديرة مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مصر، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع من هذا الارتفاع.

وأشارت إيمان شاكر إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية في القاهرة، لافتة إلى ظهور أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يجعل هناك حالة من الدفء.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن ارتفاع درجات الحرارة يشمل طقس اليوم وغدا الثلاثاء فقط، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بشكل كبيرة.

وأشارت إلى أنه رغم بداية فصل الربيع إلا أن هناك تقلبات في درجات الحرارة، موضحة أن هناك حركة للرياح تصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

#طقس #مصر

الأكثر قراءة اليوم

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: جدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

غزة : مقتل فتاة بعيار ناري

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي

يديعوت : فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه

الصحة بغزة تتخذ قرارات مهمة حول مواجهة فيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

20200323123204

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما.. والجيش يستعد لعملية "الصندوق الخفيف"

الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

20200323101716

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

l

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!