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إغلاق أحد شرايين الحياة في الإمارات بعد وفاة شخصين بكورونا

الإثنين 23 مارس 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق أحد شرايين الحياة في الإمارات بعد وفاة شخصين بكورونا


ابو ظبي / وكالات/

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية، وبينها المراكز الشهيرة في دبي، لمدة اسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما تسبب بوفاة شخصين.

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك اليوم الاثنين إن السلطات قررت "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم".

واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات.

ويسري القرار لمدة أسبوعين "قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة"، اي ابتداء من غد الثلاثاء.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات عن طريق خدمة التوصيل المنزلي.

وكانت السلطات الإماراتية سجلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.

واتخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية، وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت الإمارة التي تستضيف معرض "اكسبو 2020" العالمي ابتداء من أكتوبر القادم، تطمح بان تستقبل 25 مليون زائر هذا العام.

#الامارات #كورونا #مراكز تسوق

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