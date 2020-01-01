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رسمياً .. تأجيل مباريات الدوري الإسباني لأجل غير مسمى!

الإثنين 23 مارس 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. تأجيل مباريات الدوري الإسباني لأجل غير مسمى!


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعليق مسابقات كرة القدم في البلاد، لأجل غير مسمى، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، أن اتحاد الكرة اتفق مع رابطة الليجا، على تعليق جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا، لمنع أي خطر على الصحة العامة. 

 

وحرص بيان الاتحاد الإسباني، على توجيه الشكر لأولئك الذين يساعدون في مكافحة انتشار الفيروس وإظهار التعاطف مع الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء.

وحتى اليوم الموافق 23 مارس/آذار، تعرض أكثر من 33 ألف شخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

#الدوري الإسباني #الليغا

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