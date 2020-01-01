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أول لاعب ألماني مصاب بكورونا يتحدث عن تجربته مع المرض

الإثنين 23 مارس 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول لاعب ألماني مصاب بكورونا يتحدث عن تجربته مع المرض


وكالات / سما /

كشف لوكا كيليان، أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا، بأنه شعر "بالخوف" في بادىء الأمر قبل أن يتعافى كليا.

وقال كيليان، لاعب بادربورن، متذيل ترتيب دوري "بوندسليغا"، في مقابلة نشرتها صحيفة "فستفالن بلات" المحلية الاثنين: "بدأت الأمور في العاشر من مارس مع شعور بحساسية في الحلق.. وفي اليوم التالي، بدأت أشعر بأوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين".

وتابع اللاعب البالغ 20 عاما: "وفي 12 مارس بدأت أشعر بصعوبة في التنفس ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي، حرارة مع رجفة قوية، في تلك اللحظة شعرت فعلا بالخوف للمرة الأولى، استمر الأمر لأربعة أيام قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم".

وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد وقال في هذا الصدد: "أستطيع الآن أن أتقاسم تجربتي، فأنا رياضي وفي حالة صحية جيدة، لكن توجب علي أن أكافح بقوة هذا الفيروس، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، فإن ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم".

ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج لأن والدته ممرضة، وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند. وختم قائلا :"لو بقيت وحيدا في بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى".

المصدر: "أ ف ب"

#لاعب الماني #كورونا #لوكا كيليان

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