فريقان لم يعرفا طعم الانتصار هذا الموسم

رام الله / سما /

وضع فريقا القوات الفلسطينية ومراح معلا نفسيهما في قائمة سلبية هذا الموسم, رغم عدم انتهاء المسابقات المحلية حتى الآن في قطاع غزة والضفة المحتلة.

ولم يحقق الفريقان أي انتصار هذا الموسم, ليدخلا بهذا الرقم قائمة سلبية فريدة, لم تضم غيرهما في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والمحترفين والمحترفين الجزئي على مستوى فلسطين.

ورغم عدم انتهاء دوري المحترفين بالضفة المحتلة, إلا أن القوات الفلسطينية هبط للمحترفين الجزئي, نظرا لاحتلاله المركز الثاني عشر والأخير في المسابقة برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات فقط, في حين خسر 15 مباراة.

أما مراح معلا, فأنهى مشاركته في المجموعة الثالثة لدوري الثانية بالضفة المحتلة, دون أي انتصار أيضا, إذ تعادل مرتين, وخسر 18 مباراة, ليهبط للدرجة الثالثة, بعدما احتل المركز الحادي عشر والأخير.