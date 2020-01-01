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أزرق أبيض يوافق على حكومة وحدة وطنية مع الليكود بشرط غانتس اولا!!

الإثنين 23 مارس 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزرق أبيض يوافق على حكومة وحدة وطنية مع الليكود بشرط غانتس اولا!!


القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو الكنيست والشخصية الثانية في تحالف "أزرق أبيض" يائير لبيد، الاثنين، عن موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود"، إذ يتناوب على رئاسة الوزراء بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو، ولكن شرط أن يتولى غانتس رئاسة هذه الحكومة أولا ثم نتنياهو ثانيا.   وقال لبيد قال في مقابلة له مع هيئة البث الإسرائيلي" كان": "إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويتعين على نتنياهو أن يفهم انه يجب ان يكون الثاني في التناوب على تولي منصب رئاسة الحكومة".   وانتقد لبيد الطريقة التي يدير بها حزب "الليكود" المفاوضات مع تحالف "أزرق أبيض" "لم أسمع في حياتي عن شخص يجلس على شاشة التلفزيون ويتفاوض عبر الرسائل القصيرة، كل محاولات الليكود التعامل معنا كما لو اننا نعاني الانقسام وأنا وغانتس نعمل معًا ونتحدث دائمًا، وجزء من حديثنا هو لماذا يتصرف نتنياهو هكذا في أوقات الأزمات؟".      

#لبيد #غانتس #نتنياهو #حكومة وحدة

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