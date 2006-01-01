كورونا يصيب "وحش هوليوود" في سجنه!

وكالات / سما /

أفادت تقارير بإصابة هارفي واينستين (عمره 68 عاما) بفيروس كورونا، وعُزل في سجن Wende Correctional، غرب نيويورك.

ويُقال إن واينستين أخبر موظفي السجن أنه يعتقد بأنه مصاب بالفيروس، عندما دخل نظام سجن الولاية يوم الأربعاء الماضي، من جزيرة "ريكرز" حيث يوجد عدد من السجناء مصابين بفيروس كورونا الفتاك.

وقال مصدر لـ DailyMail.com: "الاختبار كان إيجابيا وهو الآن في الحجر الصحي".

ويواجه واينستاين عقوبة مدتها 23 سنة بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، واتصلت DailyMail.com بالمتحدث باسم "وحش هوليوود" للتعليق، وقال إنه لم يكن على علم بالتشخيص.

وتعرضت مدينة نيويورك لأكبر تفشي في السجن لفيروس كورونا حتى الآن هذا الأسبوع، حيث شُخّص 38 شخصا على الأقل بالمرض في مجمع جزيرة "ريكرز" والمرافق القريبة، وفقا لما قاله المجلس الذي يشرف على نظام السجون في المدينة.

وأكدت إدارة الإصلاحيات والإشراف المجتمعي بالولاية يوم الأحد، أن سجينين في ويندي أصيبا بفيروس كورونا، دون الكشف عن هوية النزلاء، مستندين إلى قوانين الخصوصية.

وقال مايكل باورز، رئيس ضباط الإصلاحيات والرابطة الخيرية بولاية نيويورك، إنه علم بأن الاختبار كان إيجابيا صباح الأحد.

وأوضح باورز أنه قلق بشأن ضباط الإصلاحيات، الذين يفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة. وقال إن العديد من الموظفين عُزلوا.

وكان من المقرر أن يتوقف واينستاين مؤقتا قبل تقييم الحالة، لتحديد مرفق السجن الحكومي الذي يلبي احتياجاته الأمنية والصحية والعقلية واحتياجاته الأخرى. ووصف المتحدث باسم واينستاين هذه الخطوة بأنها "قاسية".

وأدين منتج "شكسبير في الحب" الحائز جائزة الأوسكار، باغتصاب ممثلة طموحة في عام 2013 وممارسة الجنس قسرا مع مساعدة لإنتاج الأفلام، في عام 2006.

وحثت اللجنة المشرفة على سجون مدينة نيويورك المسؤولين على البدء في الإفراج عن الأفراد الضعفاء والمحتجزين في جرائم ذات مستوى منخفض، مع تفشي فيروس كورونا في مجمع جزيرة "ريكرز".

وبدأت الاختبارات الإيجابية الأولى من داخل السجون، بالخروج إلى العلن منذ أكثر من أسبوع، مع إصابة أقل من 24 ضابطا وموظفا في مرافق تمتد من كاليفورنيا وميشيغان إلى بنسلفانيا، كما تظهر حالات جديدة كل يوم.