نصائح دراسية للطفل الذي يحفظ عن طريق الحركة

وكالات / سما /

يختلف كل طفل عن الآخر بطريقة استيعابه وأسلوب دراسته، فهناك الطفل الذي يتعلم عن طريق السمع، والأخر عن طريق النظر، وأيضاً هنالك من يتعلم عن طريق الحركة. عليك معرفة أسلوب طفلك في الدراسة لمساعدته في المنزل، فبإمكانك دعمه بالشكل الصحيح كي يتفوق. اتبعي النصائح الآتية المقدمة من موقع سيلفان ليرننغ الأميركي.

إن كان أسلوب طفلك في الحفظ هو الحركة فإليك الآتي:

- ليكتب طفلك ما يريد حفظه على ورقة أو بطاقات ويدور في المنزل وهو يردد ما كتب.

- انصحيه أن يختصر الجمل الطويلة بمصطلحات بسيطة وجمل أقصر.

- تغير وضعية الجلوس أو المكان مهم جداً، فيمكن للطفل أن يجلس على مكتبه ثم يغير وضعية الجلوس وينتقل بعدها ليجلس على فراشه، أو يذهب ليدرس في صالة المنزل.

- بعض الأطفال يرددون ما يريدون حفظه أثناء اللعب، فلا مانع من أن يخرج للحديقة يلعب بالكرة ويردد ما يحفظ.

- استخدام حركة اليد كأن يقوم بكتابة بعض الكلمات في الهواء أو على الأرض وهو مستلق.

- تفادي الجلوس لمدة طويلة، فمن المهم أخذ استراحة قصيرة ليتحرك فيها كل نصف ساعة أو 45 دقيقة.