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إسرائيل تعلن تطبيق التوقيت الصيفي فجر الجمعة المقبل

الإثنين 23 مارس 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن تطبيق التوقيت الصيفي فجر الجمعة المقبل


القدس المحتلة / سما /

قرر ممثلو عدة جهات حكومية إسرائيلية، اليوم الاثنين، البدء بتطبيق التوقيت الصيفي فجر يوم الجمعة المقبل.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن اجتماعًا عقد بحضور ممثلين عن الجيش الإسرائيلي ووزارتي المالية والداخلية وهيئات حكومية أخرى، أوصى بعدم تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي.

وكان وزير الداخلية أرييه درعي أوصى أمس الأحد، بتأجيل هذه الخطوة حتى الأول من أيار المقبل، كخطوة تهدف إلى تقليص حركة الإسرائيليين لأطول فترة ممكنة في ظل الحجر الصحي الجزئي والقيود المفروضة عليهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

#فيروس كورونا #التوقيت الصيفي #اسرائيل

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