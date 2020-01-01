فيديو.. ديانا كرزون تبكي بسبب "كورونا"

وكالات / سما /

بكت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون ، أثناء رسالة مصورة وجهتها إلى جمهورها بشأن الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة الأردنية، والبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت ديانا كرزون تتوسل لجمهورها الالتزام بالعزل المنزلي، قبل أن تنفجر في البكاء، في المقطع المصور الذي شاركته عبر حسابها على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي.

وأكدت المطربة الأردنية أن "الوضع خطر وعلينا تصديق ذلك، وأن الأردن تبذل قصارى جهودها من أجل سلامة المواطنين، ولكن علينا مساعدتهم من خلال البقاء داخل المنزل".

واختتمت ديانا كرزون رسالتها المصورة بتوجيه الشكر للمواطنين الواعين، وجيش وأطباء الأردن، وقالت"لا تخافوا الأردن بخير".

وكان الجيش الأردني بدأ بالانتشار منذ صباح 19 آذار/مارس وحتى إشعار آخر، لتنفيذ قرار إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ.