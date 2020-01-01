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وفاة ثاني لواء في الجيش المصري بسبب كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ثاني لواء في الجيش المصري بسبب كورونا


وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، وفاة اللواء أركان حرب، شفيع عبد العليم داوود، مدير إدارة المشروعات الكبرى في المؤسسة العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيان للجيش القول "نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داوود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد".

ويعد اللواء شفيع هو ثاني ضحية لفيروس كورونا بين قيادات القوات المسلحة المصرية، إذ أنه تم الإعلان، أمس الأحد، عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين مصريين من المخالطين للحالات السابقة، إلى جانب وفاة أربع مصابين آخرين.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل.

وأوضح مجاهد في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن من بين هذه الحالات 7 أجانب و8 مصريين، تلقوا الرعاية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف: "تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

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