غزة: تحرير 22 محضر ضبط لمحتكرين ومتلاعبين بأسعار السلع

غزة / سما /

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بتحرير 22 محضر ضبط لعدد من التجار وأصحاب المحال التجارية المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الطواقم التفتيشية تعمل على متابعة ومراقبة أسعار السلع والمواد التموينية في الأسواق والمحلات التجارية، خلال فترة الطوارئ، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بمهامهم الرقابية المكثفة للمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الاستهلاكية للتأكد من عدم احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد أبو موسى على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين والغير ملتزمين بالأسعار الرسمية والمحتكرين للسلع.

وذكر البيان انه بإمكان المواطنين الاتصال عبر خدمة الخط المجاني للتبليغ عن أي احتكار او تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحال والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم ( 1800112233 ).