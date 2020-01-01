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زراعة غزة تؤكد توفر جميع المنتجات وتحذر التجار

الإثنين 23 مارس 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة تؤكد توفر جميع المنتجات وتحذر التجار


غزة / سما /

 أكد أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن القطاع الزراعي لم يتأثر بفيروس كورونا المستجد، وأنه يعمل بكل طاقته بشكل طبيعي.

ولفت البسيوني في تصريح مصور له نشرته الوزارة، إلى أن القطاع الزراعي قادر على الاستمرار في إنتاج المزيد سواء فيما يتعلق بالقطاع النباتي بكل أنواعه، أو الحيواني بجميع أنواعه.

وطالب المواطنين بعدم الهلع وتخزين المنتجات، مبينًا أن الكميات متوفرة بشكل كبير ولا يوجد أي خوف من نقصها.

ودعا المواطنين إلى عدم مجاراة الاشاعات حول نقص المنتجات الزراعية والصادرة من بعض مروجي الشائعات وبعض التجار الجشعين لاستغلال المواطنين.

وشدد على أن وزارة الزراعة بغزة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين، محذرًا التجار وكل من تسول له نفسه من التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن الطواقم الفنية تعمل باستمرار لتوفير المنتجات بالأسواق بالكميات والجودة المطلوبة.

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