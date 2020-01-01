الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

رام الله /سما/

قال العميد غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية، إنه لم تسجل أية اصابة جديدة بفيروس كورونا ليستقر عدد المصابين عند 42 مصاباً، حيث تم تسجيل 59 مصاباً، تعافى منهم 17، مشيراً بالمقابل إلى سير الأمور بسلاسة في اليوم الأول من تقييد حركة المواطنين.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، صباح اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية تحرص على أداء مهامها.

وأشار إلى دور هذه الأجهزة في تسهيل حركة وعمل بعض القطاعات الحيوية، بما يشمل الصحة، وشركات الاتصالات والانترنت، والصحافيين، وغيرهم.

وبين فيما يتعلق بالمناطق المصنفة "ج"، أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المجتمع، لتنفيذ قرار الحكومة بخصوص تقييد حركة المواطنين.

وبين أن أوساطاً مجتمعية عديدة ينبغي عليها العمل الجاد، لأهمية ذلك في الحفاظ على الصالح العام.

وأشار إلى أن العقوبات الخاصة بخرق أحكام اعلان الطوارئ، محددة وواضحة، بيد أنه أكد ضرورة الالتزام الشعبي.. وقال: نحب أن يكون الالتزام الشعبي هو الاضاءة الكبيرة التي لطالما ميزت الشعب الفلسطيني.

ونفى أن تكون هناك نية لفرض إغلاق شامل في الفترة الحالية، مبيناً أن الحكومة تتدارس السبل لاتخاذ القرارات التي تكفل تجاوز الأزمة وفق التطورات على الأرض فيما يتعلق بانتشار الفيروس.