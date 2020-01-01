  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

الإثنين 23 مارس 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي


رام الله /سما/

قال العميد غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية، إنه لم تسجل أية اصابة جديدة بفيروس كورونا ليستقر عدد المصابين عند 42 مصاباً، حيث تم تسجيل 59 مصاباً، تعافى منهم 17، مشيراً بالمقابل إلى سير الأمور بسلاسة في اليوم الأول من تقييد حركة المواطنين.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، صباح اليوم، إلى أن الأجهزة الأمنية تحرص على أداء مهامها.

وأشار إلى دور هذه الأجهزة في تسهيل حركة وعمل بعض القطاعات الحيوية، بما يشمل الصحة، وشركات الاتصالات والانترنت، والصحافيين، وغيرهم.

وبين فيما يتعلق بالمناطق المصنفة "ج"، أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المجتمع، لتنفيذ قرار الحكومة بخصوص تقييد حركة المواطنين.

وبين أن أوساطاً مجتمعية عديدة ينبغي عليها العمل الجاد، لأهمية ذلك في الحفاظ على الصالح العام.

وأشار إلى أن العقوبات الخاصة بخرق أحكام اعلان الطوارئ، محددة وواضحة، بيد أنه أكد ضرورة الالتزام الشعبي.. وقال: نحب أن يكون الالتزام الشعبي هو الاضاءة الكبيرة التي لطالما ميزت الشعب الفلسطيني.

ونفى أن تكون هناك نية لفرض إغلاق شامل في الفترة الحالية، مبيناً أن الحكومة تتدارس السبل لاتخاذ القرارات التي تكفل تجاوز الأزمة وفق التطورات على الأرض فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

#كورونا #فيروس #الضفة

الأكثر قراءة اليوم

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: جدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

غزة : مقتل فتاة بعيار ناري

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

الأخبار الرئيسية

20200323101716

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل و ارتفاع الاصابات الى 1238

l

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

860x484

صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب كورونا