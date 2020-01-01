  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“الجيش الوطني الليبي” يعلن أنه يحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك جنوب العاصمة طرابلس..

الإثنين 23 مارس 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الجيش الوطني الليبي” يعلن أنه يحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك جنوب العاصمة طرابلس..


طرابلس / وكالات /

 أعلن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته تحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك وتحتجز قيادي في “المليشيات السورية”.
وأوضح اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني، أن القيادي السوري قتل متأثرا بنزيف داخلي بعد إصابته والعسكريين الأتراك الأربعة “بعد حصار استمر طيلة يوم 18 مارس، ونجحت قواتنا في انتشال جثث القتلى والأسير السوري من خط النار”، بجنوب العاصمة طرابلس، وفق “روسيا اليوم”.

وروى القائد الميداني الليبي في تصريح مصور أن سحب الجثث جرى بعد اشتباكات دامية، قال إن العدو استمات خلالها لاستعادة الجثث والأسير، فيما فقد الجيش أحد أفراده.
وأفاد الغزوي بأن القيادي السوري أقر عند التحقيق معه بوجود 10 عسكريين أتراك بصحبة 8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف مدرعة تركية حديثة من طرز “ACV- 15″، قتل فيها 4 جنود أتراك.

#ليبيا #كورونا #حفتر

الأكثر قراءة اليوم

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: جدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

غزة : مقتل فتاة بعيار ناري

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

الأخبار الرئيسية

الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

20200323101716

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل و ارتفاع الاصابات الى 1238

l

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!