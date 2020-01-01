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وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا


القاهرة /وكالات/

ذكرت مصادر موثوقة أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب موقع اليوم السابع، توفي اللواء بعد إصابته بالفيرس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ويأتي خبر وفاته بعد اعلان أمس الأحد وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت القوات المسلحة قد تقدمت بنعي فى وفاته أمس،"بمزيد من الحزن والآسى، فانها تنعى ابن من ابنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد".

#كورونا #مصر #لواء

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