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الشعبية بمخيم البريج تنظم حملة لتعقيم المخيم للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


الوسطى / سما /

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حملة تعقيم للمخيم للوقاية من فيرَوس كورونا تحت شعار معا وسويا لنحارب فيروس كورونا.

وشملت حملة التعقيم شوارع وازقة المخيم والمؤسسات والاسواق والجوامع والسيارات وشملت الحملة توزيع برشور توعوي عن الفيروس.

واوضح عضو اللجنة المركزية الفرعية الرفيق فريد ابو زبيدة ان هذه الحملة تندرج وفق خطة الطوارئ التي اقرتها قيادة الجبهة للوقاية من الفيروس المنتشر في ارجاء العالم.

وطالب ابو زبيدة الجماهير بضرورة الالتزام بقرارات وارشادات الجهات المعنية ووكالة الصحة العالمية وتمنياتنا لشعبنا بالسلامة.

ولاقت الحملة استحسان الجماهير وطالبوا بتكرارها وثمنوا دور الرفاق الريادي.

#الجبهة الشعبية #فيروس كورونا

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