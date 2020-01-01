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انطلاق تجربة سريرية على 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق تجربة سريرية على 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا


وكالات / سما /

بدأت تجارب سريرية أوروبية الأحد في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.

والعلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على ان يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" او من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين، على ما ذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان.

وسيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص ادخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، على ما أكد البيان.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضا ان تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

ولا يتوافر حاليا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

وباشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الأحد. وقد وزع 108 متطوعا على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى على ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصادرة باللغة الإنكليزية.

ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاما وهم كلهم من مدينة ووهان من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينتقل إلى خارج الصين.

وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة ستة أشهر.

وكانت شركات صيدلة عالمية تعهدت الخميس توفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا كحد أدنى.

وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات على أن تصدر نتائجها الأولى في حزيران/يونيو.

#فيروس كورونا #علاج

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