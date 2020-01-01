  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيسبوك تطرح تحديثا لتطبيق "ماسنجر" للمساعدة في مكافحة "كورونا"

الإثنين 23 مارس 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك تطرح تحديثا لتطبيق "ماسنجر" للمساعدة في مكافحة "كورونا"


وكالات / سما /

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن طرحها جملة تحديثات لتطبيق "ماسنجر" للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت "فيسبوك"، وفق موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن تلك التقنية ستساعد على نشر معلومات دقيقة عن فيروس كورونا المستجد.

وستساعد تلك التقنية على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس "كورونا" المستجد بصورة متزايدة.

وسيعمل "فيسبوك ماسنجر" على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين، حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس. سيساعد "فيسبوك ماسنجر" المطورون هذه المجموعات مجانًا في أعقاب الوباء.

وتم تقديم التقنية الجديدة في نفس اليوم، الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على "ماسنجر"  للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس "كورونا"، وتستخدم اليونيسف، وزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.

​وتعاون "فيسبوك ماسنجر" مع شركة "هاكاثون ديفبوست" لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا، مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم عن بعد، التي ظهرت بسبب "كوفيد 19" وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا كذلك.

#فيسبوك #ماسنجر #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: جدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

حكومة الاحتلال تقرر تحويل مبلغ 120 مليون شيكل من أموال الضرائب المحجوزة لصالح السلطة

الأخبار الرئيسية

الداخلية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والتعويل على الالتزام الشعبي

20200323101716

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

وفاة اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل و ارتفاع الاصابات الى 1238

l

معلومات جديدة : احذر.. قد تكون مصابا بـ"كورونا" ولا أعراض لديك لفترة طويلة!