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"غوغل" تطرح تطبيق "كاميرا جو" للهواتف الذكية الرخيصة

الإثنين 23 مارس 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تطرح تطبيق "كاميرا جو" للهواتف الذكية الرخيصة


وكالات / سما /

كشفت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية "غوغل" النقاب عن وصول عدد الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد جو" إلى أكثر من 100 مليون جهاز.

ويستهدف نظام التشغيل "أندرويد جو" المبسط الهواتف الذكية الرخيصة الثمن ذات الإمكانيات القليلة. وأشارت الشركة إلى تطوير تطبيق معالجة صور مبسط باسم "كاميرا جو" لتستخدم مع هذه الأجهزة منخفضة السعر.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق "كاميرا جو" يعتبر محاولة من جانب شركة "غوغل" لتخفيف عبء معالجة الصور عن تطبيقات التصوير التي تستهلك قدرا كبيرا من ذاكرة الجهاز.

وذكرت "غوغل" في رسالة عبر الإنترنت أن تطبيق "كاميرا جو" يستهدف "الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية لأول مرة، لذلك فواجهته واضحة وبسيطة ... والأكثر أهمية أن تطبيق كاميرا جو يتابع المساحة المتبقية من ذاكرة تخزين الصور والفيديوهات، ثم بعد ذلك يساعد في تحديد المساحة الخالية بحيث لا يمكن أن يلتقط المستخدم صورة ولا يتم تخزينها" لأنه لا توجد مساحة للتخزين أثناء التصوير.

ورغم أن جوجل لم تكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن تطبيق كاميرا جو، فإنها ذكرت أنه سيكون متاحا في البداية مع الهاتف نوكيا 3ر1 على أن يتم توفيره قريبا للمزيد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد جو".

#كاميرا #غوغل #الهواتف

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