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الاكاديمية الفلسطينية للفنون القتالية تلغي مهرجان يوم الارض المركزي

الإثنين 23 مارس 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاكاديمية الفلسطينية للفنون القتالية تلغي مهرجان يوم الارض المركزي


القدس المحتلة / سما /

أكد نائب رئيس الاكاديمية الفلسطينية للفنون القتالية المدرب الدولي توفيق غانم انه وبعد التواصل مع رئيس مجلس ادارة الاكاديمية جهاد عويضة واللجان الفنية والطاقم التدريبي التابع للاكاديمية ونادي بيت المقدس والآندية المشاركة والتزاما بقرارات الجهات الرسمية قررنا الغاء المهرجان الرياضي المركزي الثامن ، الذي يقام تخليدا واحياء لذكرى يوم الارض الخالد في نهاية شهر آذار من كل عام.

وأضاف غانم ان ابناء الاكاديمية ونادي بيت المقدس ومتطوعيهم قاموا بتنفيذ حملة توعوية وإرشادية لطرق التعقيم لمواجهة فيروس كورونا ، كما قاموا بتعقيم بعض المنشآت والاندية في القدس والخليل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة التي اطلقتها الاكاديمية الاسبوع الماضي بالشراكة مع عدد من الجهات الفاعلة لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وقد أبدت الاكاديمية استعدادها التام لتقديم المساعدة بأى لحظة، وأى وقت، لخدمة الوطن ، إبمانآ منها بالعمل التطوعى الذي يعني التكافل و التعاون والمشاركة والعطاء والتضحية.

#يوم الارض #الفنون القتالية

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