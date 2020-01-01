نادي الموظفين يتفاعل مع المجتمع المحلي

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس نادي الموظفين المقدسي موسى الخرس ان ناديه الذي يحتفل في هذه الايام بالذكرى ال ٦٥ لتأسيسه، وضمن واجبه المجتمعي نحو اعضائه وعموميته وابناء شعبه ، تعكف طواقمه الفنية والتثقيفية والتوعوية بتصوير فيديوهات تثقيفية قصيرة عن سبل الوقاية من فيروس كورونا ، وتستضيف هذه الافلام القصيرة رجال دين واطباء ومحامين وخبراء ارشاد نفسي وتربوي ورياضيين .

وتتضمن الافلام القصيرة التي يشرف عليها القائد الكشفي محمد الجعبة وتبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقاءات تثقيفية تتناول العديد من الجوانب التي تتعلق بالحالة القائمة فيما يتعلق بوباء الكورونا