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نادي الموظفين يتفاعل مع المجتمع المحلي

الإثنين 23 مارس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الموظفين يتفاعل مع المجتمع المحلي


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس نادي الموظفين المقدسي موسى الخرس ان ناديه الذي يحتفل في هذه الايام بالذكرى ال ٦٥ لتأسيسه، وضمن واجبه المجتمعي نحو اعضائه وعموميته وابناء شعبه ، تعكف طواقمه الفنية والتثقيفية والتوعوية بتصوير فيديوهات تثقيفية قصيرة عن سبل الوقاية من فيروس كورونا ، وتستضيف هذه الافلام القصيرة رجال دين واطباء ومحامين وخبراء ارشاد نفسي وتربوي ورياضيين .

وتتضمن الافلام القصيرة التي يشرف عليها القائد الكشفي محمد الجعبة وتبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقاءات تثقيفية تتناول العديد من الجوانب التي تتعلق بالحالة القائمة فيما يتعلق بوباء الكورونا

#نادي الموظفين

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