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يوفنتوس يجبر إنتر على خفض سعر إيكاردي

الإثنين 23 مارس 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يجبر إنتر على خفض سعر إيكاردي


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ويلعب إيكاردي في باريس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جزءًا من إستراتيجية إنتر في الميركاتو الصيفي الماضي اعتمد على منع إيكاردي من الانتقال ليوفنتوس.

وأشارت إلى أنه بعد مضي عام، لا يزال إيكاردي يمثل مشكلة لإنتر، لا سيما أن يوفنتوس مستمر في مطاردة النجم الأرجنتيني للفوز بخدماته.

وأوضحت أن إيكاردي بدأ مع سان جيرمان بشكل قوي، لكنه يعاني في الأشهر الأخيرة، لذا يرى مسؤولو باريس أن شراء اللاعب مقابل 70 مليون يورو سيكون باهظًا.

وقالت الصحيفة إن إنتر سيكون مجبرًا على خفض سعر إيكاردي، خوفًا من عودته إلى إيطاليا، كي ينتهي به المطاف في يوفنتوس.

#يوفنتوس #ماورو إيكاردي

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