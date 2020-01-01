هاري كين يرفع حالة التأهب في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

رفع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، حالة التأهب القصوى في مانشستر يونايتد، في ظل رغبته بالرحيل عن النادي اللندني خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل خوض تجارب جديدة والبحث عن آفاق أرحب.

ولا ينوي هاري كين تمديد عقده مع توتنهام هوتسبير، وهناك عدة أندية تريد الحصول على خدماته، ومن بينها ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن إدارة توتنهام هوتسبير واثقة من الاحتفاظ بخدمات المهاجم المتألق هاري كين حتى صيف عام 2021، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقده مع النادي اللندني.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن مانشستر يونايتد يراقب وضعية هاري كين باهتمام شديد، حيث ينوي النادي الأحمر جلبه في الصيف القادم، وهو ما سيؤثر على خطط أولي جنار سولشاير للميركاتو.

ومن المتوقع أن تحدد إدارة توتنهام هوتسبير سعر هاري كين في 150 مليون يورو، وإذا دفع مانشستر يونايتد هذا المبلغ في المهاجم الإنجليزي، فهذا يعني بأنه لن يتعاقد مع أسماءٍ أخرى كانت ضمن قائمة اهتماماته.

ومن بين تلك الأسماء، نجد جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، والذي يُقدر سعره بحوالي 120 مليون يورو، بالإضافة إلى خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والذي يحظى باهتمام عدة أندية أخرى.

ولن يستطيع مانشستر يونايتد تمويل هذه الصفقات، إذا دفع 150 مليون يورو مقابل هاري كين، ولكنه سيحاول الانقضاض على صانع ألعاب آخر، مثل جيمس ماديسون وجاك جريليش، اللذان لن يُكلفا خزائنه مبالغ طائلة.