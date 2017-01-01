برشلونة يحسم موقفه من بيع ديمبيلي في الميركاتو الصيفي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة لا ينوي بيع النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كما يشاع في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ديمبيلي لأربع إصابات في الموسم الحالي، وكانت الأخيرة هي الأخطر، حيث خضع على أثرها لعملية جراحية جديدة، وسيغيب عن الملاعب لقرابة الستة أشهر.

وتعاقد برشلونة مع ديمبيلي في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 45 مليون يورو كحوافز ومكافآت تم دفع نصفها تقريباً لغاية الآن، وذلك بهدف تعويض نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، لكن اللاعب تعرض للكثير من الإصابات على مدار المواسم الثلاثة، وما زال النادي لم يجني أي استفادة منه.

وادعت بعض المصادر الصحفية في الآونة الأخيرة أن برشلونة يريد طرح ديمبيلي في سوق الانتقالات للتخلص منه وتمويل صفقات أخرى، أهمها صفقة استعادة نيمار التي ستكلف النادي أموال طائلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ما يشاع حول رغبة برشلونة في بيع ديمبيلي هذا الصيف مجرد شائعات، وهناك سببان رئيسيان وراء تمسك النادي به، أولاً لأنه يعاني من إصابة خطيرة، ومن غير المنطقي عرضه للبيع في هذا الوقت لأن سعره سيكون منخفضاً كثيراً.

السبب الثاني والأهم يتمثل في أن النادي ما زال يثق بقدرة عثمان ديمبيلي على تقديم الإضافة في المرحلة القادمة، وأن يصبح لاعباً مهماً في الفريق، كما يرى المدرب كيكي سيتيين أن النجم الفرنسي الشاب يملك جميع المقومات التي تجعله ينجح في البرسا.