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هازارد في طريقه للعودة من الإصابة

الإثنين 23 مارس 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد في طريقه للعودة من الإصابة


وكالات / سما /

تقدم البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، خطوة جديدة في طريق التعافي من الإصابة وخوض التدريبات بصورة طبيعية.

وكان هازارد أجرى جراحة في قدمه مطلع الشهر الجاري، بعد الإصابة بشق في عظمة الشظية اليمنى.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن هازارد أزال "الغرز" من قدمه، والمنطقة التي خضعت للجراحة في حالة جيدة.

وأشار إلى أن هازارد لديه أخصائي علاج طبيعي وآخر للتأهيل في منزله، للعمل على التعافي بشكل كامل من الإصابة أثناء خضوعه للحجر الصحي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام اللاعب البلجيكي بتدريبات لتقوية الجزء الضعيف من القدم، ثم سيتم العمل على تقوية العضلات بشكل عام، وفي المرحلة الأخيرة ستأتي تدريبات الكرة.

وقال الموقع الإسباني إن ريال مدريد يستهدف أن يكون هازارد جاهزًا بنسبة كبيرة، عند استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

#هازارد #الإصابة

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