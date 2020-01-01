رسمياً .. كندا تنسحب من أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا

وكالات / سما /

أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أنه لن يتم إرسال الرياضيين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو إن تم إقامتها بنفس الموعد المحدد.

وتعاني دولة كندا كحال جميع دول العالم من انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل بضعة أيام على أنه “وباء عالمي”، وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى، بهدف احتواء هذه الأزمة.

وحظيت اليابان بشرف استضافة الألعاب الأولمبية 2020، وتم التجهيز لها على أعلى مستوى لما في ذلك من فوائد اقتصادية وأرباح مالية طائلة، ومن المقرر إقامة الدورة خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يوليو إلى 9 أغسطس، لكن يتم الآن دراسة تأجيل البطولة للعام القادم أو تأخيرها بضعة أشهر.

وأوضحت كندا في البيان الرسمي الذي نشرته أنها تدعم قرار تأجيل الألعاب الأولمبية حتى اندلاع عاصفة كورونا في العالم، مشيرة إلى أن سلامة الأفراد فوق أي اعتبار.

وجاء نص البيان “تطالب اللجنة الاولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من اللجنة الاولمبية الدولية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية لعام واحد، ونقدم دعمنا الكامل لمساعدتهم في التعقيدات التي ستنتج من إعادة جدولة التقويم”.

وتابع “ندرك تماماً الصعوبات الملازمة لأي تأجيل، لكن لا يوجد أهم من سلامة الرياضيين والمجتمع العالمي”.