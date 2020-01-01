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منظمة الصحة العالمية ترسل الى قطاع غزة عشرات الرزم لفحص كورونا

الإثنين 23 مارس 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية ترسل الى قطاع غزة عشرات الرزم لفحص كورونا


غزة / سما /

أفادت مصادر في منظمة الصحة العالمية بأن المنظمة أرسلت أمس الى قطاع غزة عبر معبر بيت حنون (ايرز) عشرات الرزم التي تحتوي ادوات طبية مخبرية لإجراء الفحوصات الضرورية للكشف عن إصابات كورونا في قطاع غزة.

وجاء ان المنظمة أرسلت كذلك مستلزمات عديدة للوقاية من عدوى كورونا خاصة بالأطقم الطبية العاملة في المستشفيات والتي تجري هذه الفحوصات لئلا يتعرض افرادها للعدوى.

وقالت المصادر ان منظمة الصحة العالمية تتابع الوضع الصحي في قطاع غزة عن كثب على ضوء اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الخميس المنصرم في معبر رفح.

هذا ودخل الى قطاع غزة أمس، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى السلطة الفلسطينية، الدكتور جيرالد روكنشاوف، في زيارة تفقدية تستغرق يومين من اجل الوقوف على ما تم اتخاذه من تدابير من قبل الجهات المسؤولة في مجال الصحة في قطاع غزة في حال انتشار الوباء هناك.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #غزة

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