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هذه الخطة التي ستتبعها الشرطة لدى فرض الإغلاق في إسرائيل

الإثنين 23 مارس 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه الخطة التي ستتبعها الشرطة لدى فرض الإغلاق في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

صادق نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، موطي كوهين، أمس الأحد، على "العملية القطرية الخاصة" التي ستتبع في حال فرض المؤسسة السياسية الإغلاق التام على كافة أنحاء الدولة بهدف منع انتشار فيروس كورونا بإسرائيل.

ووفقا للخطة، فإن مهمة الشرطة الرئيسية من خلال مساعدة الجيش الإسرائيلي والتعاون مع السلطات المحلية وسلطات الطوارئ والإنقاذ هي من خلال الإشراف، منع وفرض القيود على حركة السير والحفاظ على النظام العام.

إضافة لذلك، فإنه سيتطلب من الشرطة الاهتمام بالأحداث المختلفة، وإغلاق مفترقات أمام حركة السير وفقا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية والوضع القانوني.

ولدى فرض الإغلاق، فإنه سيتم تعزيز محطات الشرطة في أنحاء البلاد مع قوات من الجيش ستنشر في الأحياء للإشراف على القيود على حركة السير ومنع تحركات الجمهور.
 
وبحسب القناة i24 العبرية، فإن القوات ستنقسم إلى أربعة أنواع- عادية، مراقبة وردع، تنظيم جماهيري وحواجز عند مداخل البلدات والمدن. وفي كل حي سيكون ضابط للإشراف على حركة السير، ودوريات خاصة مدرعة، قوة دعم خلال المراقبة، وقوة لفرض قيود حركة السير.

وأشارت الشرطة إلى أنها على أهبة الاستعداد بكل ما يتعلق بعزل بلدات ومع حركة السير بمفترقات ومناطق سيتم الإعلان عن عزلها، مع الإشراف على أوامر وزارة الصحة. وأنها ستمنع التوجه إلى التجمهرات الكبيرة، وستهتم بأحداث الفوضى والعنف ومشاكل أخرى.

وستشارك شرطة المرور في هذه الجهود وستنشتر على المفترقات المركزية، وفي محيط المراكز التجارية ومداخل البلدات التي سيعلن عن عزلها. وكله سيتم تطبيقه بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة للشرطة.

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