المطالبة بصرف رواتب موظفي غزة بشكل عاجل لمواجهة كورونا

غزة / سما /

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام الحكومي بقطاع غزة "حكومة حماس سابقًا"، اليوم الاثنين، وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن هذا الشهر بشكل عاجل، ورفع نسبة الدفعة المالية وصولا للراتب الكامل، حتى يتمكنوا من تلبية وتغطية نفقاتهم وشراء مستلزمات التعقيم والمنظفات للحد من مخاطر وباء كورونا، وشراء المواد الغذائية لتلبية حاجاتهم خلال فترة الطوارئ والمكوث في البيوت.

وشددت النقابة في بيان لها، مطالبتها لـ (لجنة متابعة المرابحات البنكية) التابعة لإدارات البنك الوطني الاسلامي وبنك الإنتاج للوقوف عند مسؤولياتهم المجتمعية، ووقف الخصومات البنكية عن الموظفين كافة لمدة لا تقل عن 4 أشهر، لا سيما أن الأشهر الأربعة القادمة تعد بمثابة الأشهر الأكثر حاجة للمصاريف والإنفاق كونها تتضمن المناسبات والمواسم المتمثلة بقدوم شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى ومن ثم يليها بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت على ضرورة وقف أي خصومات أخرى على رواتب الموظفين خلال هذه الفترة العصيبة، سواء خصومات شركة الكهرباء أو البلديات أو غيرها.

وطالبت لجنة متابعة العمل الحكومي وديوان الموظفين العام بوقف دوام الموظفين والموظفات في الوزارات كافة، باستثناء موظفي وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالحد الأدنى بما يلبي مواجهة حالة الطوارئ.