اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

وكالات

حذرت جمعية الأطباء البريطانية من أن الشخص الذي فقد حاسة التذوق والشم قد يصاب بالفيروس.

وقال بيان للمنظمة: "هناك أدلة من دول أخرى على أن الفيروس يخترق الجسم من خلال العين والأنف والحنجرة. لكننا حددنا أعراضًا جديدة لفقدان الحواس ، والتي قد تشير إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال يجب أن يدخلوا العزلة المنزلية".

وقال البروفيسور نيرمال كومار ، عضو المنظمة في مقابلة مع سكاي نيوز إن الأنف هو المدخل الرئيسي لفيروس الجهاز التنفسي ، مضيفًا: "المرضى الصغار الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال والحمى ، لكنهم يفقدون الذوق والرائحة. "قد يكونون أيضا مرضى بكورونا ".

جاءت أحدث دراسة أجرتها منظمة الأطباء البريطانيين بعد أيام قليلة من قيام العلماء في مدينة ووهان بالصين ، حيث انتشر الفيروس ، بإنتاج تفاصيل يومية عن أعراض المدينة ، التي تطورت من السعال الخفيف إلى مشاكل الجهاز التنفسي الحادة في ثمانية أيام فقط".