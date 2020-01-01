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أردان: نتجه تدريجيًا لفرض الإغلاق الكامل في إسرائيل

الإثنين 23 مارس 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردان: نتجه تدريجيًا لفرض الإغلاق الكامل في إسرائيل


أعلن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، اليوم الاثنين أنه يتم إحراز تقدم تدريجي بهدف فرض إغلاق أوسع في إسرائيل، وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا.
 
ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية عن أردان قوله: " إذا لم يكن هناك تعاون عام وانضباط عالٍ يمنع الانتشار الواسع للفيروس، سنمضي قدماً تدريجياً في فرض الإغلاق. وسيُطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل، وستقسم إسرائيل إلى مربعات أمنية، وستقوم الشرطة مع الجيش بفحص الأشخاص الموجودين في الخارج".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن عدد مصابي كورنا في إسرائيل ارتفع إلى ألف ومائتين وثمانية وثلاثين شخصا.
 
ووصفت وزارة الصحة الإسرائيلية، حالة أربعة وعشرين من المصابين بالخطيرة وثلاثين بالمتوسطة والآخرين بالطفيفة، وعددهم 985.

#اسرائيل #كورونا #اغلاق #اصابات

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