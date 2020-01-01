135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل و ارتفاع الاصابات الى 1238

القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 135 اصابة جديدة اليوم الاثنين ليرتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 1238 بينهم 24 في حالة خطيرة.



وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 74،498 في عزلة وأن 5،268 اختباراً أُجريت للجمهور في الـ 24 ساعة الماضيةوسيعقد نتنياهو جلسة استماع مع الوزراء لمناقشة إمكانية تشديد القيود على حركة الجمهور.





من بين العدد الإجمالي للمرضى ، تم تحديد اصابة 1144 في حالة طفيفة ، تم إدخال حوالي 600 منهم إلى فنادق في تل أبيب والقدس أو في عزلة منزلية.



في حين أن 32 منهم في حالة معتدلة.

وسيقرر الاجتماع الموافقة على لوائح الطوارئ التي اتخذت امس بتمديد التوقيت الشتوي لمدة شهر آخر ،والحاجة إلى الحد من حركة المواطنين غير الضرورية في الشوارع.



ودخلت قواعد جديدة التي تمنع معظم الإسرائيليين من مغادرة منازلهم لاحتواء وباء الفيروس حيز التنفيذ صباح الأحد.



وتتضمن التزام الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم، باستثناء شراء الطعام أو الدواء أو الحصول على رعاية طبية.



وتنطبق استثناءات أخرى في مساعدة كبار السن أو المرضى، التبرع بالدم، الذهاب إلى المحكمة، طلب المساعدة من الخدمات الاجتماعية، الحضور في الكنيست. والمشاركة في الخدمات الدينية، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات التي حضرها أقل من 10 أشخاص.



ويُسمح للإسرائيليين أيضًا بممارسة الرياضة في الهواء الطلق ، بشرط عدم وجود أكثر من شخصين ، أو المشي بالقرب من منازلهم. كما يحد الحظر من عدد الأشخاص الذين يمكنهم السفر بالسيارة إلى شخصين.

