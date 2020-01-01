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يديعوت : فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه

الإثنين 23 مارس 2020 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه


القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، تقريرا قالت فيه، إن انتشار وباء فيروس كورونا، قد يؤدي إلى نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه، خاصة بتفشيه في دول مفلسة وغير مستعدة لمواجهة الوباء.

وأضافت: أصابت أزمة فيروس كورونا الشرق الأوسط في مقتل، حتى أنه تم الإعلان بسببه عن لبنان كجولة مفلسة، بعد إعلان رئيس وزرائها حسن ذياب عن أن لبنان غير قادرة على تسديد ديونها الضخمة، وكذلك مصر، التي عجزت عن سد ديونها الضخمة.

أما بالنسبة للعراق بحسب الصحيفة، فإنها في ذروة أزمتها الاقتصادية، حيث المظاهرات لا تتوقف. وتشهد الأردن استياء من الغلاء المعيشي والبطالة الكبيرة والبنى التحتية السيئة. 

وتطرح الصحيفة تساؤلا عن "مدى صمود الأنظمة في الشرق الأوسط وقدرتها على مواجهة فيروس كورونا!".

وترى الصحيفة أنه يجب على إسرائيل أن تراقب عن كثب ما يحدث لـ"جيرانها".

وبحسب الصحيفة، فإن كورونا سيطيح بالدول الضعيفة في الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان والعراق وليبيا. كما سيخرج الشرق الأوسط من أزمة وباء الكورونا بشكل مختلف عما كان عليه سابقا، حيث ستسقط أنظمة وتنهار بنى وستسود الفوضى في الدول، "ويجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لهذه السيناريوهات".

#فيروس كورونا #الشرق الاوسط #اسرائيل

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