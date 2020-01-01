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حماس: الاحتلال ينتهز انشغال العالم بـ"كورونا" لتكرار عمليات الإعدام

الإثنين 23 مارس 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال ينتهز انشغال العالم بـ"كورونا" لتكرار عمليات الإعدام


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن إعدام قوات الاحتلال للشاب سفيان الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله، جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا الأعزل.

واعتبر قاسم  صباح الاثنين، أن إصرار جيش الاحتلال على تكرار عمليات الإعدام، تؤكد أن هذا الجيش هم تجمع لقتلة خارجين عن كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أن تعمد جيش الاحتلال قتل الشهيد سفيان الخواجا واستغلاله لانشغال العالم بموضوع تفشي فيروس كورونا، يعكس قمة الانتهازية والانحطاط الأخلاقي لهذا الجيش المجرم.

وأكد أن هذه الدماء الطاهرة لشهداء شعبنا والتي لا تتوقف عن التدفق، ستشكل على الدوام وقود ثورته المستمرة، حتى ينتزع شعبنا حريته، ويسترد أرضه ومقدساته.

#حماس #الاحتلال #اعدام #فيروس كورونا

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