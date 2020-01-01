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الكتلة اليمينية الإسرائيلية تقاطع جلسة الكنيست اليوم

الإثنين 23 مارس 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكتلة اليمينية الإسرائيلية تقاطع جلسة الكنيست اليوم


القدس المحتلة / سما /

قرر أعضاء الكتلة اليمينية للأحزاب الإسرائيلية في الكنيست، الليلة الماضية، مقاطعة الجلسة الكاملة للكنيست التي ستعقد اليوم الاثنين.

وقال ميكي زوهار عضو الكتلة من الليكود، إن قرار المعسكر اليميني بالمقاطعة، جاء كرد على سعي حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس بمحاولة خرق القوانين، من خلال توجهه للمحاكم لفرض تشكيل لجان عادية في الكنيست.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة لتشكيل لجان في الكنيست تعمل بعضها من أجل مراقبة آليات القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وفشل الليكود، وأزرق - أبيض، في التوصل لاتفاق مشترك بينهما الأسبوع الماضي لتشكيل لجان.

وأبلغ بولي إدلشتاين رئيس الكنيست أمس، المحكمة العليا، في معرض رده على التماس قدم بهذا الشأن، أن جلسة الكنيست التي ستعقد اليوم سيتم خلالها تشكيل لجان الكنيست الجديدة.

وفي ظل مقاطعة الكتلة اليمينية للجلسة، فإن ذلك سيعني عدم قدرة الأحزاب الإسرائيلية على تشكيل لجان يحب أن تمثل جميع الأحزاب.

ويتهم الليكود، أزرق - أبيض، بأنه يسعى لاستبدال رئيس الكنيست الحالي برئيس جديد من أعضائه، وأن ذلك يؤثر على مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة، وأن ذلك سيجر إسرائيل إلى انتخابات رابعة.

واعتبر حزب أزرق - أبيض، هذه المحاولات من الليكود هدفها شل الكنيست لمصالح خاصة بزعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

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