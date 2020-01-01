إسرائيل تؤجل العمل بالتوقيت الصيفي إلى الأول من مايو

القدس المحتلة / سما /

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء امس، تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي للأول من أيار المقبل، ، علما بأنه كان من المقرر بدء العمل بموجب التوقيت الصيفي في الـ27 آذار الجاري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار جاء بهدف تقليص حركة الناس لأطول فترة ممكنة في ظل الحجر الصحي الجزئي والقيود المفروضة على حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت القناة إلى أن الحكومة ستصادق على القرار بواسطة تشريع قانوني ينص على تمديد فترة العمل بالتوقيت الشتوي لمدة شهر تقريبًا، بمبادرة وزير الداخلية، أرييه درعي.

وصادق المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على القرار وأعطى الضوء الأخضر للحكومة بالشروع بالإجراءات القانونية لإقرار التشريع.

وفي هذا السياق، قال درعي: "منذ أيام قليلة، تقدمت باقتراح تأجيل العمل بالتوقيت الشتوي لمنع الأطفال والبالغين من التجول خلال ساعات النهار الإضافية خارج المنازل، والتقليل من استخدام الأماكن العامة قدر الإمكان هذه الأيام".

وأضاف درعي: "لقد أجريت مشاورات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في هذا الشأن، وحصلت على موافقته المبدئية، سنقول بتطبيق أنظمة الطوارئ لتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي حتى الأول من أيار المقبل".