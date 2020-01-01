  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: نتائج 19 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين بالقطاع جاءت "سلبية"

الأحد 22 مارس 2020 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: نتائج 19 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين بالقطاع جاءت "سلبية"


غزة / سما /

 قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن المختبر المركزي في وزارة الصحة بغزة أتم مساء اليوم الاحد الفحص المخبري لـ 19 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في قطاع غزة، وان نتائج جميع هذه الفحوصات سلبية ( أي أنهم غير مصابين).

وكان اعلن صباح اليوم الاحد عن اصابة مواطنين بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما أعلن مساء أنه تم حجر كافة من خالط الإصابتين المعلن عنهما، ومن ضمنهم مدير عام قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم ونائبه، لمتابعتهما الميدانية للعائدين إلى القطاع.

وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وقف العمل في كافة العيادات الخارجية بمستشفيات قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى اشعار آخر.

#الصحة بغزة #قطاع غزة #فحوصات طبية #كورونا #غزة #الحجر الصحي

الأكثر قراءة اليوم

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: جدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

الأخبار الرئيسية

محدث: إستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله

الرئيس يصدر عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071 بينها 18 حرجة

معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي.. وننتظر نتائج المخالطين

حكومة الاحتلال تقرر تحويل مبلغ 120 مليون شيكل من أموال الضرائب المحجوزة لصالح السلطة