الصحة بغزة: نتائج 19 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين بالقطاع جاءت "سلبية"

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن المختبر المركزي في وزارة الصحة بغزة أتم مساء اليوم الاحد الفحص المخبري لـ 19 حالة اشتباه لعائدين ومخالطين في قطاع غزة، وان نتائج جميع هذه الفحوصات سلبية ( أي أنهم غير مصابين).

وكان اعلن صباح اليوم الاحد عن اصابة مواطنين بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما أعلن مساء أنه تم حجر كافة من خالط الإصابتين المعلن عنهما، ومن ضمنهم مدير عام قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم ونائبه، لمتابعتهما الميدانية للعائدين إلى القطاع.

وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وقف العمل في كافة العيادات الخارجية بمستشفيات قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الاثنين وحتى اشعار آخر.